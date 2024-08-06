На севере Бурятии вновь заметили медведя

Информация передана в Бурприроднадзор
В Северо-Байкальском районе за Холоднинским мостом зафиксировали выход медведя. Информация передана госинспекторам Бурприроднадзора, сообщается в районной группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2024 года в Бурятии выдали 28 разрешений на так называемое регулирование медведей
. Добыли уже 30 из 46 и большинство – 21 – в Северо-Байкальском районе, в частности – у базы отдыха Хакусы и золотодобывающей артели.
Сотрудники Бурприроднадзора реагируют на каждое сообщение о появлении косолапых.
В начале июля жительница Северо-Байкальского района Бурятии погибла после нападения медведя
. Женщина одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на неё напал медведь.
Информация передана в Бурприроднадзор
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