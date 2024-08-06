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Рейс Казань – Улан-Удэ – Казань впервые выполнен с полной загрузкой

Рейс Казань – Улан-Удэ – Казань впервые выполнен с полной загрузкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

И в столицу Бурятии, и обратно

На самолёте Boeing 737, приземлившемся в аэропорту Улан-Удэ 6 августа в 10:17 утра (почти на час позже времени по расписанию – ред.), из Казани прилетели 186 пассажиров. Это максимальная загрузка на этом лайнере авиакомпании NordWind.

«Рейс Казань - Улан-Удэ - Казань - аншлаг! – написал в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». - Сегодня обслуживаем рейс, на котором 186/186 пассажиров на прилёт/вылет».

В Казань Boeing 737 вылетел тоже полным до отказа, судя по онлайн-табло аэропорта, в 11:25 с задержкой на 45 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейс из Казани в Улан-Удэ и обратно запустили 4 мая 2024 года. Он субсидируемый, пользуется популярностью. Полёты выполняются дважды в неделю. Жители республики используют аэропорт Казани в том числе и как пункт пересадки в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Калининград, Худжанд и Бишкек.

Рейс останется и в зимнем расписании NordWind, которое будет введено в последнее воскресенье октября 2024 года.

Аэропорт "Байкал" загрузка NordWind Казань Улан-Удэ

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