В Бурятии напомнили правила выбора вкусных арбузов и дынь

При выборе арбузов и дынь управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует придерживаться нескольких простых правил.- Помните – вдоль дорог и из необорудованных мест продажи реализуются продукты, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжёлые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, - предупредили в ведомстве.На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). У продавца должны быть в наличии информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы, ценник.- Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию. Продавцы (владельцы) организаций мелкорозничной сети должны соблюдать гигиенические требования: содержание организации торговли и прилегающей территории в чистоте, своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. Продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, проходить в установленном порядке медицинские осмотры и гигиеническую подготовку, работать в чистой одежде, соблюдать правила личной гигиены, - продолжили в управлении.Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально жёлтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой. Зрелый арбуз при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.Прежде чем разрезать арбуз, тщательно вымойте его. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – в нём уже начались процессы микробиологической порчи и можно получить пищевое отравление.