В Нижегородской области построили буддийскую ступу примирения

3 августа в Нижегородской области открыта первая буддийская ступа примирения, единства и мира. Ритуал освящения культового объекта провели председатель центрального духовного управления буддистов, член общественной палаты России и Калмыкии, геше Йонтен Лодой (Сергей Киришов), ширээтэ-лама Байкальского дацана Жаргал Санжиев и лама Чимит Намнанов.Как сообщили в нижегородском буддийском центре «Свет учения Будды», на праздник приехало более 300 человек из разных уголков страны: Калмыкии, Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Дзержинска. После ритуала освящения всех гостей угощали вегетарианским пловом, сладкими пирогами. А в завершении был концерт «Дружба народов», подготовленный волонтёрами.Отметим, что приветственный адрес с открытием ступы буддистам Нижегородской области отправил глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.- С радостью приветствую открытие ступы Примирения в с. Погатиха Воскресенского района Нижегородской области. Ступа Примирения, также называемая Ступой Единства, несёт мир, укрепляет дружбу и вносит гармонию для всех проживающих в месте её нахождения и продлевает жизнь тем, кто приходит ей поклониться. Также сооружение ступ, согласно буддизму, совершается на подношения верующих, что способствует накоплению добродетелей. Желаю всем буддистам и жителям Нижегородской области процветания и благополучия. Да хранят вас Три Драгоценности: Будда, Дхарма и Сангха, - написал Хамбо-лама.