В Улан-Удэ открыли пункт сбора помощи для пострадавших от подтоплений

В Улан-Удэ открыли пункт сбора помощи для жителей районов, пострадавших в результате паводков. Об этом сообщается на странице регионального отделения Народного фронта в соцсети.- В нашем штабе мы принимаем гуманитарную помощь для жителей населённых пунктов, пострадавших при затоплении территорий. Пункт сбора находится по адресу Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49. Часы работы с 9: 00 до 17: 00 без перерыва на обед, - говорится здесь.Принимаются:- продукты питания долгосрочного хранения;- средства личной гигиены для детей и взрослых;- предметы первой необходимости.Узнать подробную информацию можно по телефонам 8(3012) 21-24-42 или 8(3012) 21-24-53- Не оставайтесь в стороне. Вместе поможем нашим согражданам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Если вы хотите стать волонтёром и оказать помощь, обращайтесь в региональный штаб НФ, - призывают общественники.