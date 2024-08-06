В Улан-Удэ открыли пункт сбора помощи для пострадавших от подтоплений

Принимаются продукты питания, средства личной гигиены для детей и взрослых
В Улан-Удэ открыли пункт сбора помощи для жителей районов, пострадавших в результате паводков. Об этом сообщается на странице регионального отделения Народного фронта в соцсети.
- В нашем штабе мы принимаем гуманитарную помощь для жителей населённых пунктов, пострадавших при затоплении территорий. Пункт сбора находится по адресу Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49. Часы работы с 9: 00 до 17: 00 без перерыва на обед, - говорится здесь.
Принимаются:
- продукты питания долгосрочного хранения;
- средства личной гигиены для детей и взрослых;
- предметы первой необходимости.
Узнать подробную информацию можно по телефонам 8(3012) 21-24-42 или 8(3012) 21-24-53
- Не оставайтесь в стороне. Вместе поможем нашим согражданам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Если вы хотите стать волонтёром и оказать помощь, обращайтесь в региональный штаб НФ, - призывают общественники.
Информация передана в Бурприроднадзор
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Принимаются продукты питания, средства личной гигиены для детей и взрослых
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