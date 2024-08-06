На севере Бурятии открыли новые «звёзды»

4 августа в Северобайкальске завершился республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Байкальский бриз-2024». Он был посвящён 50-летию строительства БАМ и Году семьи.Как сообщили в республиканском центре народного творчества, в конкурсе приняли участие исполнители патриотической песни из Прибайкальского, Северо-Байкальского, Мухоршибирского, Кабанского, Иволгинского, Закаменского районов Бурятии, Улан-Удэ и Северобайкальска. Участники представляли по два произведения в сольном исполнении: песни патриотического содержания и на тему строительства Байкало-Амурской магистрали.По итогам работы жюри гран-при и денежный сертификат завоевала Виктория Дмитриева, представляющая дом культуры «Байкал» Северобайкальска. Диплом лауреата I степени выиграл Сультим Гармаев (улус Дутулур, Закаменский район), диплом лауреата II степени получила Анна Таламатова (Бабушкинский информационно-культурный центр, г. Бабушкин, Кабанский район), диплом лауреата III степени - Анжела Зимина (межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск, МО «Северо-Байкальский район»).Диплом финалиста и денежный сертификат достался Константину Романцову (межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск, МО «Северобайкальский район»). Кроме этого, все участники получили дипломы, а также специальные призы и денежные сертификаты.