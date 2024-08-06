В Бурятии водителя, состоящего на учёте в психдиспансере, лишили прав

Иск в суд подала прокуратура
Жителя Закаменского района через суд лишили водительских прав.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мужчина состоит на учёте республиканском психоневрологическом диспансере, то есть имеет противопоказания для управления транспортом. Однако, несмотря на это, у него имелись водительских прав.
Прокуратура подала в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами.
- Указанное явилось основанием для удовлетворения административных исковых требований прокурора, - сообщает Закаменский районный суд.
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