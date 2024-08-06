В Бурятии водителя, состоящего на учёте в психдиспансере, лишили прав

Жителя Закаменского района через суд лишили водительских прав.Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мужчина состоит на учёте республиканском психоневрологическом диспансере, то есть имеет противопоказания для управления транспортом. Однако, несмотря на это, у него имелись водительских прав.Прокуратура подала в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами.- Указанное явилось основанием для удовлетворения административных исковых требований прокурора, - сообщает Закаменский районный суд.