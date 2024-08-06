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В Бурятии продолжают подниматься реки

В Бурятии продолжают подниматься реки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В том числе растёт уровень Селенги в Улан-Удэ

За сутки уровень Селенги в Улан-Удэ увеличился на 15 см и на утро 6 августа составляет 152 см. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Улан-Удэ. В учреждении отметили, что в прошлом году на ту же дату уровень Селенги был ещё выше и составлял 160 см.

Уровень воды в реке Уда сегодня – 104 см, за сутки река поднялась на на 2 см.

Выходы воды на пойму и подтопление низменных участков на Селенге и Уде наблюдается при отметке 230 см. Критической отметкой считается 330 см на Селенге и 400 см на Уде.

- В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных, центральных районов республики возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков, - предупреждают в муниципальном центре управления.

На реке Брянка в селе Заиграево вода вышла на пойму слоем 110 см.

На реке Селенга в селе Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 15 см, на реке Селенга в Усть-Кяхте слоем 5 см, на реке Джида станции Джида - слоем 7 см.
уровень воды река

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