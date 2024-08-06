Работы художников Бурятии покажут в Южной Корее

Два художника из Бурятии: Артём Ульянов и Юлия Сотникова – прибыли в Южную Корею на международную художественную выставку в культурном центре «Бонгсан» в городе Тэгу. Мероприятие пройдёт с 8 августа по 7 сентября и соберёт известных художников из России, Узбекистана и Франции, представив как классические, так и современные художественные течения.На особой выставке в честь 20-летия открытия культурного центра будут представлены произведения искусства из разных уголков мира.Артём и Юлия уже зарекомендовали себя в Улан-Удэ, выставляясь в центре современного искусства «Залуу» и проводя мастер-классы. Артём также является стипендиатом министерства культуры Бурятии.- Их участие в международной выставке — это большая честь и возможность представить творчество Бурятии на мировом уровне, - отметили в ЦСИ «Залуу».