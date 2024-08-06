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В заповеднике Бурятии рассказали о сюрпризах местной погоды

В заповеднике Бурятии рассказали о сюрпризах местной погоды
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Свежий летний снег падал в горах Хамар-Дабана

В Байкальском заповеднике Бурятии рассказали о летнем снеге. В один из дней выше верхней границы леса выпало немало снега.

Юг Прибайкалья – регион относительно мягкого климата, где сказывается отепляющее влияние Байкала, и поэтому зимы здесь не столь морозные, как в смежных районах Сибири. Здесь образуется глубокий снежный покров, который на побережье сходит в мае, а выше в горах тает и в первой половине июня.

В этом году весна была не особенно ранняя, зато без возврата холодов, и поэтому даже снежники в горах стаяли уже к середине июня. Однако здешняя погода умеет преподносить сюрпризы и летом.

По словам научного сотрудника Байкальского заповедника Натальи Гамовой, лето выдалось жарким, даже теплее обычного, но в один из дней, когда на побережье шёл сильный холодный дождь, выше верхней границы леса выпало немало снега.

- Мы как раз собирались в маршрут по рекам северного склона, и пришлось подождать денёк, чтобы снег подтаял, и нужный нам перевал открылся заново. Пока мы поднимались по лесу, было заметно, что просто недавно прошёл сильный дождь, но трава уже выпрямилась, а вот выше, в подгольцовье, все травянистые растения были под снегом. В это время уже идёт активное цветение многих видов. Скорее всего, сильного заморозка как раз и не было – снег укрыл, но всё равно такая волна похолодания могла сказаться на урожае черники. Кроме того, очень необычно выглядели субальпийские луга, которые на северном склоне Хамар-Дабана отличаются высокотравьем: тут они были как катком укатаны, вся трава распласталась и ещё не успела подняться, - рассказала Наталья Гамова. - Прихвачены холодом оказались и листья кустарниковой ольхи – душекии, кривоствольных берёзок и прочих лиственных выше верхней границы леса. Местные растения, конечно, привыкли к непростым условиям, и этот снег быстро растаял, так что особенной беды не случилось, но явление очень занятное.

Бурятия снег погода заповедник

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