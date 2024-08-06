Команда Бурятии выиграла золото международного турнира по футболу

Соревнования проводились в Китае
С 25 по 30 июля в городе Уланчаб Китайской Народной Республики прошёл международный турнир по футболу. В соревнованиях приняли участие 8 команд из Китая, Монголии и России.
Турнир проходил по круговой системе, где каждая команда провела 7 игр. Сборную команду нашей страны представила объединённая команда «Гранд» Улан-Удэ – СШОР г. Гусиноозёрска.
По итогам соревнований команда Бурятии одержала 5 побед и сыграла 2 ничьи, завоевав первое место.
Как сообщает администрация Селенгинского района, в составе сборной команды выступали пять воспитанников СШОР: Абидуев Жамсо, Неудахин Мирон, Потапов Семён, Доржиев Даши и Месенев Максим. Тренер команды – Игорь Иванов.
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