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В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль в честь Гэсэра

В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль в честь Гэсэра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут в Осинском районе

С 15 по 16 августа в селе Ирхидей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа пройдёт яркое культурное событие — фестиваль «Гэсэриада». Мероприятие посвящено возрождению и сохранению устного народного творчества бурят Прибайкалья.

Фестиваль начнётся 15 августа с обсуждения актуальных тем на круглом столе. Торжественная церемония открытия состоится 16 августа в 11:00. В этот же день пройдёт конкурсная часть фестиваля. Гэсэршины исполнят фрагменты эпоса в соответствии с местными традициями. Участники творческого состязания «Дуу андалдаан» продемонстрируют свои вокальные способности, исполняя народные песни в национальных костюмах. Творческие коллективы из различных районов представят сценические виды кругового танца ёхор.

Кроме этого, мужчины покажут свои силы и навыки в традиционной бурятской борьбе, стрельбе из лука и ломании хребтовой кости.

- Это состязание станет кульминацией мужской силы и ловкости, которое обязательно впечатлит зрителей, - сообщили в центре культуры коренных народов Прибайкалья.

Завершится фестиваль праздничным концертом.

Вход на фестиваль свободный. Местом проведения станет спортивный стадион Ирхидейской средней общеобразовательной школы имени А.И. Балдунникова.

Возрастное ограничение: 6+.
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