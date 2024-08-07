В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль в честь Гэсэра

С 15 по 16 августа в селе Ирхидей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа пройдёт яркое культурное событие — фестиваль «Гэсэриада». Мероприятие посвящено возрождению и сохранению устного народного творчества бурят Прибайкалья.Фестиваль начнётся 15 августа с обсуждения актуальных тем на круглом столе. Торжественная церемония открытия состоится 16 августа в 11:00. В этот же день пройдёт конкурсная часть фестиваля. Гэсэршины исполнят фрагменты эпоса в соответствии с местными традициями. Участники творческого состязания «Дуу андалдаан» продемонстрируют свои вокальные способности, исполняя народные песни в национальных костюмах. Творческие коллективы из различных районов представят сценические виды кругового танца ёхор.Кроме этого, мужчины покажут свои силы и навыки в традиционной бурятской борьбе, стрельбе из лука и ломании хребтовой кости.- Это состязание станет кульминацией мужской силы и ловкости, которое обязательно впечатлит зрителей, - сообщили в центре культуры коренных народов Прибайкалья.Завершится фестиваль праздничным концертом.Вход на фестиваль свободный. Местом проведения станет спортивный стадион Ирхидейской средней общеобразовательной школы имени А.И. Балдунникова.