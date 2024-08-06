В Агинском округе разыграли «Кубок Алханая» по бурятской борьбе

Представитель села Ага-Хангил Могойтуйского района Агинского Бурятского округа Балдан Цыжипов стал абсолютным победителем на «Кубке Алханая» по бурятской борьбе 3 августа. Он получил мотоцикл «Racer RC150-23 Tiger. Об этом написали в телеграм-канале спортивного комитета округа, сообщает портал «Культура 75».Серебро на кубке завоевал Зорик Жамбалов из села Догой. Ему достался денежный приз в 120 тысяч рублей.Победителем в весовой категории 60 килограммов стал Жаргал Дамдинов из села Гунэй, всего в населённом пункте проживают около 700 человек. Зоригто Бороев из села Амитхаша занял первое место в категории 70 килограммов.Среди тяжеловесов призы распределились следующим образом: в весе 80 килограммов первым стал Арсалан Будажапов из села Цокто-Хангил, 92 килограмма — Зориг Ешиев из села Будалан, более 92 килограммов — Аюр Нимаев из села Зуткулей. Занявшие первые места в разных весовых категориях получили денежный приз по 10 тысяч рублей.Среди юношей первенство взял житель села Амитхаша Тимур Эрдынеев. Он получил 80 тысяч рублей. Чемпионы в разных весах также получили по 10 тысяч рублей. В весе до 45 килограммов обладателем этой суммы стал Аюр Минжурдоржин. Молодой спортсмен из села Зуткулей Чингис Гармаев занял 1 место среди выступающих до 55 килограммов. Борец из спортивной школы № 4 Читы Мунко Сандаков взял золото в категории 65 килограммов, а уроженец села Догой Тамир Петров стал первым в весе до 75 килограммов.