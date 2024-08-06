В Бурятии выявили организации высокой социальной эффективности

В Бурятии подвели итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В рамках этапа были определены победители в восьми номинациях.Победителей отметили в номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»; «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»; «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»; «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы»; «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы»; « За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». Победители регионального этапа получили право представлять Бурятию на федеральном этапе конкурса, где они будут соревноваться с лучшими организациями со всей страны.- Участники конкурса представили результаты своих практик в области социальной эффективности и корпоративной ответственности. Организации и работодателей, которые постоянно работают над улучшением условий труда своих работников безусловно необходимо выделять и распространять их лучшие практики, – заявили в министерстве экономики РБ.Полный список победителей регионального конкурса можно найти на сайте ведомства.