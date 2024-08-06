06 августа

05 августа

Популярное

Ссузы Бурятии помогают в ликвидации последствий паводков

Ссузы Бурятии помогают в ликвидации последствий паводков
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
На месте работают волонтёры

В свете недавних природных катастроф, которые затронули Бурятию, студенты, преподаватели и работники среднего профессионального образования (СПО) республики проявляют солидарность и готовность прийти на помощь.

На данный момент 80 волонтёров из учреждений СПО уже трудятся над устранением последствий чрезвычайных ситуаций. В продолжение этой инициативы, ещё 20 волонтёров из ссузов отправились в Тарбагатайский район, чтобы помочь с восстановительными работами.

- Каждый из них понимает, насколько важен этот вклад в восстановление нормальной жизни граждан, пострадавших от паводков, - заявили в министерстве образования РБ.
Бурятия паводки. ссузы волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На границе Иркутской области и Бурятии построили пешеходный мост за 170 млн
На границе Иркутской области и Бурятии построили пешеходный мост за 170 млн
Общество, 06.08.2024
Он связывает населённые пункты Новоснежная (Иркутская область) и Выдрино (Бурятия)
Забайкалье покажет на ВЭФ 6-метровую скульптуру Намдакова
Забайкалье покажет на ВЭФ 6-метровую скульптуру Намдакова
Общество, 06.08.2024
Она украсит павильон края на «Улице Дальнего Востока»
В Нижегородской области построили буддийскую ступу примирения
В Нижегородской области построили буддийскую ступу примирения
Общество, 06.08.2024
Ступа мира была установлена в селе Погатиха Воскресенского района
В заповеднике Бурятии рассказали о сюрпризах местной погоды
В заповеднике Бурятии рассказали о сюрпризах местной погоды
Общество, 06.08.2024
Свежий летний снег падал в горах Хамар-Дабана
В Бурятии в зоны затопления доставляют лекарства
В Бурятии в зоны затопления доставляют лекарства
Общество, 06.08.2024
Пациенты вовремя получили необходимую помощь
Лесной спецназ Бурятии борется с лесными пожарами в Якутии
Общество, 06.08.2024
Тушение осложняется жаркой ветреной погодой
В Улан-Удэ по улице разгуливал голый мужчина
В Улан-Удэ по улице разгуливал голый мужчина
Общество, 06.08.2024
Видео с мужчиной выложили в паблике
Детскую больницу в Бурятии посетил хирург из Санкт-Петербурга
Детскую больницу в Бурятии посетил хирург из Санкт-Петербурга
Общество, 06.08.2024
Врач провёл обход и осмотрел юных пациентов отделения травматологии и ортопедии
В Бурятии готовятся к осенней инвентаризации в лесах
В Бурятии готовятся к осенней инвентаризации в лесах
Общество, 06.08.2024
Специалисты проверяют приживаемость высаженных сеянцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^