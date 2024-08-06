Ссузы Бурятии помогают в ликвидации последствий паводков

В свете недавних природных катастроф, которые затронули Бурятию, студенты, преподаватели и работники среднего профессионального образования (СПО) республики проявляют солидарность и готовность прийти на помощь.На данный момент 80 волонтёров из учреждений СПО уже трудятся над устранением последствий чрезвычайных ситуаций. В продолжение этой инициативы, ещё 20 волонтёров из ссузов отправились в Тарбагатайский район, чтобы помочь с восстановительными работами.- Каждый из них понимает, насколько важен этот вклад в восстановление нормальной жизни граждан, пострадавших от паводков, - заявили в министерстве образования РБ.