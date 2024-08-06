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В Бурятии отметили сертификатом качества медицинские организации

В Бурятии отметили сертификатом качества медицинские организации
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
В республике прошла конференция по управлению качеством в здравоохранении

1 и 2 августа в Прибайкальском районе Бурятии состоялась VII межрегиональная научно-практическая конференция «Звезды качества на Байкале». На неё приехали участники и спикеры из Иркутска, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Башкортостана, Татарстана, Белграда и Москвы.

Более 100 руководителей медицинских организаций, врачей, экспертов поделились опытом и прошли насыщенную программу обучения, которая включала лучшие практики в сфере управления качеством в государственной и частной медицине, вопросы пациентоориентированности и применения цифровых технологий в медицине.

Также на конференции в торжественно вручили сертификаты «Качество и безопасность медицинской деятельности» Росздравнадзора трём медицинским организациям Бурятии: Республиканский перинатальный центр, Городской перинатальный центр и Гусиноозёрская ЦРБ.

- Сегодня собрались звезды качества. Действительно, те медицинские организации, у которых все получилось. Наверное, такой обмен опыта на уровне региона сближает, мотивирует идти дальше. А это очень важно для внедрения и распространения системы управления качеством», — отметила начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи и оценки медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора Диляра Таут.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, первый заместитель директора национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Линденбратен отметил искреннюю заинтересованность аудитории, полезную и насыщенную программу конференции.

Бурятия здравоохранение конференция

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