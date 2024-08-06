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В Бурятии пробегут марафон вдоль Байкала

В Бурятии пробегут марафон вдоль Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования пройдут 10 августа

До старта международного марафона «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской осталось совсем немного. Соревнования состоятся в эту субботу, 10 августа, на побережье Байкала в Бурятии.

На старт марафона, который традиционно пройдёт в Максимихе, выйдут: Александр Канцебура – мастер спорта России по лыжным гонкам, Шергин Максим – член сборной Бурятии по лыжным гонкам, ветераны спорта: Владимир Мункоев, Аркадий Белоусов, Сокто Дондоков и Солбон Будажапов.

Участвовать в марафоне могут все желающие: любители бега и профессиональные спортсмены. Им предстоит пробежать одну из дистанций: 42,2 км ; 42,2 км – командная эстафета «Экиден»; 21,1 км; 10 км; 3 км и 3 км для детей.

Местом старта всех дистанций станет 227 километр автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на СОЛ ВСГУТУ «Ровесник»). Отметим, что движение автотранспорта в день соревнований будет полностью перекрыто с 8:00.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия марафон бег легкая атлетика спорт

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