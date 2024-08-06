В Улан-Удэ на ночь ограничат движение на железнодорожном переезде

Движение через железнодорожный переезд в микрорайоне Южный в Улан-Удэ будет закрыто в ночь с 6 на 7 августа. Там будут проводиться ремонтные работы.- Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 22:00 до 05:00, - уточнили в ВСЖД.Автомобилистов просят учесть этот факт при планировании поездок.