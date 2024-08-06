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В Бурятии на трассе «Байкал» продолжаются восстановительные работы

В Бурятии на трассе «Байкал» продолжаются восстановительные работы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение для всех видов транспорта откроют, когда будут полноценно работать объездные дороги на всех мостах

В Мухоршибирском районе Бурятии федеральные дорожники устраняют последствия подтопления автомобильной дороги Р-258 «Байкал», где пострадали три моста через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка.

В настоящее время дорожники завершили отсыпку подходов к мосту через Тугнуй. Движение по нему открыто только для технологического транспорта, чтобы специалисты могли проехать до моста через Сухару. Дорожники уже приступили к устройству объездной дороги рядом с ним, сейчас на объекте работает 21 единица техники.

По направлению из Улан-Удэ в сторону Читы закрыто движение транспорта на участке с 543-го по 555-й км трассы Р-258 «Байкал» (мосты через реки Тугнуй и Сухару).

Автомобилисты могут воспользоваться несколькими объездными путями. Для всех видов транспорта действует маршрут Улан-Удэ ‒ Хоринск ‒ Кижинга ‒ Бада, для легкового транспорта ‒ маршруты Улан-Удэ ‒ Тарбагатай ‒ Бичура ‒ Мухоршибирь ‒ Хонхолой и Улан-Удэ ‒ Заиграево ‒ Новоильинск ‒ Петровск-Забайкальский.

По направлению из Читы в Улан-Удэ мост через Хонхолойку открыт для легкового транспорта в реверсивном режиме: автомобилисты могут проехать из Читы до Мухоршибири. Однако работы по отсыпке подходов к мосту и укреплению конусов не останавливаются.

Для проезда легкового транспорта по направлению Мухоршибирь ‒ Улан-Удэ автомобилисты могут воспользоваться объездным маршрутом Мухоршибирь ‒ Бичура ‒ Тарбагатай ‒ Улан-Удэ.

- Планируем открыть движение для всех видов транспорта только тогда, когда у нас будут полноценно работать объездные дороги на всех мостах. В первую очередь это мосты через Хонхолойку и Сухару, ‒ рассказал Булат Дугаров, начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».

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