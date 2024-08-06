В Улан-Удэ осуждённых женщин научили ухаживать за бровями

В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошёл мастер-класс по коррекции и окрашиванию бровей.Участниц обучала начальник отряда Екатерина Иванова. Она рассказала, какими препаратами нужно пользоваться перед процедурой, показала специальные материалы для коррекции и окрашивания бровей. Также Екатерина доступно объяснила, как подготовить брови, выбрать их форму и провести окрашивание.После мастер-класса осуждённые поделились впечатлениями и задали вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.