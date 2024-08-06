Забайкалье покажет на ВЭФ 6-метровую скульптуру Намдакова

Она украсит павильон края на «Улице Дальнего Востока»



Уникальная монументальная скульптура авторства заслуженного художника России Даши Намдакова украсит вход в павильон Забайкальского края на выставке «Улица Дальнего Востока» (0+), которая состоится с 3 по 8 сентября в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке. Сейчас скульптура находится в процессе создания.



В этом году павильон Забайкальского края обновят. Упор в экспозиции сделают на демонстрации инвестиционного потенциала региона и его логистических возможностей. Архитектура стенда будет представлять вход в рудник, внутреннее содержание экспозиций расскажет о многообразии горных пород региона.



- В этом году гостей павильона ждёт новый подход к презентации инвестпроектов с элементами игры «Монополия». С помощью фишек-маячков каждый посетитель сможет отметить интересующий его проект и прямо на поле игры или на соседнем экране посмотреть данные по десяткам проектов, реализуемых в нашем крае. Специально для павильона наш знаменитый скульптор Даши Намдаков создаёт уникальную монументальную скульптуру высотой более шести метров. Уверен, что она украсит не только павильон Забайкалья, но и станет точкой притяжения для всех гостей выставки, – отметил губернатора Забайкалья Александр Осипов.



В рамках экспозиции также планируется уделить внимание мастер-планам городов Забайкальского края в формате проекций планируемых изменений на архитектурные модели.



Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкалья, IX Восточный экономический форум (16+) пройдёт с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих.



Возрастное ограничение: 16+.

