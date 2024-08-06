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Минтранс Бурятии опубликовал актуальную схему объезда закрытой трассы «Байкал»

Минтранс Бурятии опубликовал актуальную схему объезда закрытой трассы «Байкал»
Общество,  Фото:t.me/mintrans03

Путь очень длинный

Минтранс республики утром 6 августа распространил в соцсетях актуальную схему объезда закрытого участка дороги федеральной трассы Р-258 «Байкал». Если едешь из Читы, то у Мухоршибири нужно свернуть в сторону Шибертуя и Бичуры, а далее доехать до трассы, ведущей от Кяхты в Гусиноозёрск и в Улан-Удэ. Обратно: Улан-Удэ - Гусиноозерск - Субуктуй - Окино Ключи - Бичура - Мухоршибирь.

Также актуальны маршруты: 

- Бада (730 км) - Кижинга - Хоринск - Улан-Удэ;  

- Новокижингинск - Заиграево - Улан-Удэ.

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе дорожники устраняют последствия подтопления, в результате которого пострадали три моста через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка.

В ночь на 6 августа завершена отсыпка подходов к мосту через Тугнуй. Движение по нему открыто только для технологического транспорта, чтобы специалисты могли проехать до моста через Сухару. Дорожники уже приступили к устройству объездной дороги рядом с ним. На объекте работает 21 единица техники.

По направлению из Улан-Удэ в сторону Читы сейчас закрыто движение транспорта на участке с 543-го по 555-й км трассы Р-258 «Байкал» (мосты через реки Тугнуй и Сухару).

По направлению из Читы в Улан-Удэ мост через Хонхолойку открыт для легкового транспорта в реверсивном режиме: автомобилисты могут проехать из Читы до Мухоршибири. Работы не останавливаются.

Открыть движение для всех видов транспорта планируется после устройства объездных дорог на всех мостах.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 5 в Бурятии был открыт третий маршрут объезда закрытой федеральной трассы «Байкал».
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