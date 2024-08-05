Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю спиртом

Жительницу Заиграевского района Бурятии оштрафовали за продажу спиртосодержащей жидкости.Спиртом она торговала в своём доме дома. За половину литра она просила 200 рублей.- При этом она не является предпринимателем, не состоит в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, либо с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - пояснили в суде.Действия женщины квалифицированы по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых ограничена законодательством».Женщину в итоге оштрафовали на 1500 рублей.