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Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю спиртом

Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю спиртом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Торговлю она вела из дома

Жительницу Заиграевского района Бурятии оштрафовали за продажу спиртосодержащей жидкости.

Спиртом она торговала в своём доме дома. За половину литра она просила 200 рублей.

- При этом она не является предпринимателем, не состоит в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, либо с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - пояснили в суде.

Действия женщины квалифицированы по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых ограничена законодательством».

Женщину в итоге оштрафовали на 1500 рублей.
алкогольные напитки

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