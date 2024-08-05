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В Бурятии студента-целевика оштрафовали за перевод в другой вуз

В Бурятии студента-целевика оштрафовали за перевод в другой вуз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С молодого человека просили взыскать четверть миллиона

В Джидинский районный суд поступило исковое заявление Читинской государственной медицинской академии.

Исковые требования мотивированы тем, что между вузом и жителем Бурятии был заключён договор о целевом обучении.

По результатам вступительных испытаний молодой человек был зачислен в медицинскую академию на очное обучение на условиях целевого приёма в пределах установленной квоты. Однако со второго курса он перевёлся в другой вуз по личному заявлению.

- Перевод в иное образовательное учреждение с заказчиком целевого обучения согласован не был. В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору о целевом обучении по образовательной программе высшего образования истец просил взыскать с ответчика штраф в размере 251 547 рублей, - сообщается на сайте суда.

Суд уменьшил сумму штрафа до 40 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу, сообщили в райсуде.

штраф студенты

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