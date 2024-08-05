В Бурятии студента-целевика оштрафовали за перевод в другой вуз

В Джидинский районный суд поступило исковое заявление Читинской государственной медицинской академии.Исковые требования мотивированы тем, что между вузом и жителем Бурятии был заключён договор о целевом обучении.По результатам вступительных испытаний молодой человек был зачислен в медицинскую академию на очное обучение на условиях целевого приёма в пределах установленной квоты. Однако со второго курса он перевёлся в другой вуз по личному заявлению.- Перевод в иное образовательное учреждение с заказчиком целевого обучения согласован не был. В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору о целевом обучении по образовательной программе высшего образования истец просил взыскать с ответчика штраф в размере 251 547 рублей, - сообщается на сайте суда.Суд уменьшил сумму штрафа до 40 000 рублей.Решение не вступило в законную силу, сообщили в райсуде.