В Бурятии местами небольшие дожди

Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике преимущественно без осадков, утром местами туманы, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Днём +25, +30, местами +18, +23 градуса.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём до 29 градусов тепла.
В колонии провели мастер-класс
Утром местами туманы
Мероприятие состоится в Кабанском районе
В рамках экологической акции в бухте Хужир-Нугэ провели уборку мусора
В Русском драматическом готовятся к премьере новой пьесы
На «Дне поля» прошло необычное родео
Работы проводятся в Иволгинском районе
Торговлю она вела из дома
В рамках мероприятия была представлена премьера оперы на бурятском языке
Определены победители всероссийского конкурса
Работы велись на протяжении четырёх лет
Им стал представитель «Огонька»
3 августа прошёл традиционный летний тайлган
С молодого человека просили взыскать четверть миллиона
Соглашение было подписано на прошлой неделе