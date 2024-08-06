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В Бурятии местами небольшие дожди

В Бурятии местами небольшие дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике преимущественно без осадков, утром местами туманы, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Днём +25, +30, местами +18, +23 градуса.

В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём до 29 градусов тепла.



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