В Бурятии соревновались в обуздании необъезженных скакунов

В Бурятии прошедший фестиваль «День поля» подарил невероятное зрелище всем любителям лошадей. Пять команд соревновались в экстремальном «Адуушанай тэмсээн» - скоростном обуздании необъезженных скакунов.Каждая команда из трёх человек должна была поймать с помощью бугуули (аркан) неприручённую дикую лошадь, сесть верхом, снять аркан и продержаться не менее 3 секунд.Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ, самыми лучшими и ловкими стали представители команды Селенгинского района. Их время – 38 секунд, приз – 30 тысяч рублей. Вторая команда Селенгинского района, заняв второе место, выиграла 20 тысяч рублей, её результат - 55 секунд. Команда Иволгинского района стала третьей. Приз – 10 тысяч рублей, их время - 1 минута 19 секунд.Две команды из Бичурского районы справились с заданием за 1 минуту 40 секунд и за 1 минуту 47 секунд.