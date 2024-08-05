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В Бурятии соревновались в обуздании необъезженных скакунов

В Бурятии соревновались в обуздании необъезженных скакунов
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхозпрода РБ
На «Дне поля» прошло необычное родео

В Бурятии прошедший фестиваль «День поля» подарил невероятное зрелище всем любителям лошадей. Пять команд соревновались в экстремальном «Адуушанай тэмсээн» - скоростном обуздании необъезженных скакунов.

Каждая команда из трёх человек должна была поймать с помощью бугуули (аркан) неприручённую дикую лошадь, сесть верхом, снять аркан и продержаться не менее 3 секунд.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ, самыми лучшими и ловкими стали представители команды Селенгинского района. Их время – 38 секунд, приз – 30 тысяч рублей. Вторая команда Селенгинского района, заняв второе место, выиграла 20 тысяч рублей, её результат - 55 секунд. Команда Иволгинского района стала третьей. Приз – 10 тысяч рублей, их время - 1 минута 19 секунд.

Две команды из Бичурского районы справились с заданием за 1 минуту 40 секунд и за 1 минуту 47 секунд.
Бурятия лошади родео сельское хозяйство

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