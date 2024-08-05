В театре Бурятии поставят спектакль об участниках СВО

В Бурятии поставят спектакль по пьесе современного драматурга из г. Владивосток Николая Пинчука. Именно с этой пьесой драматург получил престижную награду – победу в международном конкурсе современной драматургии «Время драмы».Спектакль в Русском драматическом театре имени Николая Бестужева получил название «Время героев» (возрастное ограничение: 16+). Местом действия станет военный госпиталь. Главный герой после полученного ранения и перенесённой операции пытается найти смысл жизни в новых условиях. Спектакль поднимает важные вопросы о ценности жизни, силе духа и преодолении жизненных невзгод. А самое главное – он говорит о судьбах наших современников, участников специальной военной операции.В Бурятии за постановку спектакля взялся приглашённый молодой режиссёр из Москвы Дмитрий Ефремов. Он уверен, что спектакль многогранный, касающийся очень важных сегодня тем: СВО, патриотизма, любви к Родине, ценностей общества, смысла жизни каждого человека. Каждый персонаж пьесы – это прототип реально существующего человека. Эта постановка – своего рода послание обществу, призыв к диалогу.По словам Дмитрия Ефремова, лейтмотивом спектакля идёт переоценка ценностей личностью в момент экстремальной ситуации. Герои отправляются добровольцами в зону СВО, получают там ранение и поступают в госпиталь, где и встречаются. Кто-то из них понимает, что после лечения снова вернётся на передовую, кто-то отправится домой из-за невозможности больше участвовать в боевых действиях. Но все должны понимать, что СВО когда-то завершится, и вернувшимся военнослужащим необходима будет поддержка, реабилитация в мирной жизни.В постановку внесено несколько изменений, например, дополнительные монологи героев, которых нет в пьесе. Также зрители увидят свежие технические решения на сцене. К примеру, видеографами готовится медийное включение с изображением реальных участников СВО, которых на сцене играют актёры. Во всем остальном пространство на сцене, декорации и реквизит будут максимально приближены к реальности. По замыслу режиссёра никакие яркие приёмы не должны отвлекать зрителя от самого главного на сцене – от эмоциональных переживаний и трогательных историй, которые воплотят артисты театра имени Бестужева.