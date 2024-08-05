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Семья из Бурятии стала «Молодой семьёй года»

Семья из Бурятии стала «Молодой семьёй года»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Определены победители всероссийского конкурса

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Решением оргкомитета утверждён перечень победителей. В него вошло 88 семей, в том числе: в номинации «Многодетная семья» – 21 семья, «Молодая семья» – 16 семей, «Сельская семья» – 18 семей, «Золотая семья России» – 12 семей, «Семья – хранитель традиций» – 11 семей. Торжественное награждение победителей конкурса пройдёт в Москве с 16 по 19 октября.

Так, семья Ивановых Жаргала Олеговича и Лилии Борисовны из Бурятии признана победителем всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья». Ранее они стали одними из пяти семей-победителей республиканского этапа.

Как отметили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ, в Год семьи оргкомитетом всероссийского конкурса были рассмотрены 388 заявок из 88 субъектов Российской Федерации. 88 семей признаны победителями, причём многодетные семьи численно преобладают среди всех участников конкурса, их более 65 процентов.

От Иркутской области в этом году победителями в номинации «Сельская семья» признана семья Бунаевых Виссариона Виссарионовича и Марии Викторовны из посёлка Усть-Уда. Бунаевы – семья сельских врачей, они трудятся в Усть-Удинской районной больнице.
Бурятия конкурс семьи

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