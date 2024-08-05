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В Забайкалье завершился фестиваль современного искусства

В Забайкалье завершился фестиваль современного искусства
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
В рамках мероприятия была представлена премьера оперы на бурятском языке

В Хилокском районе Забайкальского края прошёл второй мультидисциплинарный фестиваль современного искусства «Тужи Арт». Праздник искусства в селе Укурик открыл художник и скульптор Даши Намдаков.

Как сообщает портал «Культура 75», гости фестиваля познакомились с работами приглашённых мастеров современного искусства: Ивана Горшкова, Егора Плотникова и Владимира Чернышёва. Художник и скульптор из города Воронежа Иван Горшков описал свою работу «Башня» как повод задуматься о больших временных циклах и глубоких культурных слоях, прикрытых тонкой плёнкой шумной и текучей цифровой современности. Художник обыграл накопление вещей, изображений, обрывков текстов и смыслов, превращая их в подобие кургана, памятника самим себе. Скульптур и художник-живописец Егор Плотников из Москвы рассказал, что его скульптура «Взаимосвязи» говорит о важности контакта между людьми. О том, как взаимосвязи, крепкие узы любви и дружбы или тонкие, еле заметные «касания» участия и поддержки образуют прочную конструкцию. Именно в ней, по мнению автора, находится залог выживания общества.

Мультидисциплинарный художник и скульптор Владимир Чернышёв из Нижнего Новгорода подготовил необычный арт-объект «Монумент». «Памятник» покрыли гудроном, который под воздействием света и осадков будет трескаться, поменяет цвет и форму. По словам художника, так произойдёт синхронизация «Монумента» с естественными ритмами смены дня и ночи, сезонов года.

Как рассказали в пресс-служба правительства Забайкалья, Даши Намдаков отметил, что невозможно выделить какой-то из арт-объектов отдельно, но самой «крутой» в этом году можно назвать работу главы села Укурик, который привёз на территорию ленд-арт парка рулоны сена.

- Они сегодня - абсолютные хиты, все фотографируются с сеном, - пошутил скульптор.

Также на фестивале композитор и музыкант Пётр Айду представил гостям оперу на бурятском языке, вдохновлённую историей Должид Хатан Эжи — буддийского образа великой матери и олицетворения материнской энергии. История повествует о женщине Орэм Хатан, которая лечила женщин и детей, не получивших помощи от шаманов. Она прожила много лет, помогая больным и страждущим. Произведение написали для пяти женских голосов и инструментального ансамбля. Впоследствии оперу планируют показать московской публике. Напомним, что Должид Хатан считается покровительницей местности, где расположился парк «Тужи», хозяйкой земли и защитницей бурятского народа.

Кроме этого, был показан музыкальный спектакль, в основе которого лежит история о герое, отправившегося в сложный путь, чтобы спасти родное село. Драматург Полина Коротыч вдохновилась легендами и сказаниями, которые участникам предыдущего фестиваля рассказали жители села Укурик, и написала поэму в стихах. режиссёр Алина Насибуллина, художники Александра Михалкова и Мария Дементьева, композитор Матвей Рахматуллин и хореографы Дарья Гущина и Семён Дадонов создали наполненную музыкой, масками и танцами постановку. 
Забайкальский край фестиваль искусство

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