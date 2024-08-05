На Ольхоне шаманы поклонились 13 Северным нойонам

В Иркутской области состоялся традиционный летний тайлган «Арын 13 ноёд».- Тайлган проводился на острове Ольхон, в сакральном сердце Сибири. Визитной карточкой острова является мыс Бурхан, скала Шаманка. Согласно нашему верованию, именно на этой скале проходят собрания великих 13 хатов, - сообщает религиозная организация шаманов «Тэнгэри».Молебен великим 13 Северным нойонам, хранителям и покровителям всего живого по всей территории от Урала до Приморья собрал множество шаманов как с России, так и из других стран. Каждый шаман превознёс свои молитвы всем божествам, моля их о благополучии и процветании населения. Традиционно божествам для угощения были преподнесены берёзовая роща и жертвенный баран.- На призывы шаманов спустились онгоны-предки, хранители родов, и высшие тэнгрины. Все божества даровали благословление всем присутствующим и молящимся, а также своё покровительство. Знаком одобрения послужил орёл, облетевший место проведения тайлгана, -- добавили в «Тэнгэри».Летний тайлган, проводимый согласно устоявшимся правилам, символизирует собой сохранение культурного наследия бурятского народа, а также продолжение почитания и соблюдения древних традиций, обычаев и канонов.