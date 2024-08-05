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На Ольхоне шаманы поклонились 13 Северным нойонам

На Ольхоне шаманы поклонились 13 Северным нойонам
Общество,  Фото:религиозная организация шаманов «Тэнгэри»
3 августа прошёл традиционный летний тайлган

В Иркутской области состоялся традиционный летний тайлган «Арын 13 ноёд».

- Тайлган проводился на острове Ольхон, в сакральном сердце Сибири. Визитной карточкой острова является мыс Бурхан, скала Шаманка. Согласно нашему верованию, именно на этой скале проходят собрания великих 13 хатов, - сообщает религиозная организация шаманов «Тэнгэри».

Молебен великим 13 Северным нойонам, хранителям и покровителям всего живого по всей территории от Урала до Приморья собрал множество шаманов как с России, так и из других стран. Каждый шаман превознёс свои молитвы всем божествам, моля их о благополучии и процветании населения. Традиционно божествам для угощения были преподнесены берёзовая роща и жертвенный баран.

- На призывы шаманов спустились онгоны-предки, хранители родов, и высшие тэнгрины. Все божества даровали благословление всем присутствующим и молящимся, а также своё покровительство. Знаком одобрения послужил орёл, облетевший место проведения тайлгана, -- добавили в «Тэнгэри».

Летний тайлган, проводимый согласно устоявшимся правилам, символизирует собой сохранение культурного наследия бурятского народа, а также продолжение почитания и соблюдения древних традиций, обычаев и канонов.
Иркутская область Ольхон шаманизм тайлган

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