В Бурятии выбрали лучшего вожатого

2 августа в Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Вожатый года». В нём приняли участие 9 лучших вожатых со всего региона.Как сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ, по итогам конкурса лучше всех справился с конкурсными этапами – Егор Гумпылон, вожатый лагеря «Огонёк» города Улан-Удэ. Второе место заняла Александра Ковалева, представляющая ДООЦ «Рассвет» (г. Улан-Удэ). Третьей стала Ольга Хамина, лагерь «Берёзка» (г. Улан-Удэ).Напомним, что республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года - 2024» был направлен на повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и совершенствование содержания организации педагогической работы в детских оздоровительных лагерях. Мероприятия проходили на базе детского оздоровительного центра «Берёзка». Конкурс проводился в несколько этапов: творческий номер, отрядное дело, игра с детьми, педагогическая ситуация. Вне конкурса был выбран «Самый творческий коллектив лагеря».