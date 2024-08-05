На Байкале проведут фестиваль бурятских народных игр

17 августа в Бурятии, на берегу озера Байкал пройдёт фестиваль бурятских народных игр «Зунай арадай наадан». Праздник состоится 17 августа в Кабанском районе, в селе Оймур, на территории ТК «Алтан Сэргэ».
Участие могут принять все желающие. В программе фестиваля запланированы:
- конкурс «Эдир Баатар»;
- турнир по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган»;
- турнир по национальной борьбе «"Бүхэ барилдаан» (9-16 лет);
- турнир по «Шагай наадан»;
- турнир по «Шатар»;
- турнир по стрельбе из национального лука «Сурхарбаан»;
- турнир по «Талаан тобшо наадан»;
- турнир по «Баргай наадан».
Предварительные заявки от команд на участие в соревнованиях принимаются до 14 августа на электронную почту: onvs@dss-sport.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.