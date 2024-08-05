На Байкале проведут фестиваль бурятских народных игр

17 августа в Бурятии, на берегу озера Байкал пройдёт фестиваль бурятских народных игр «Зунай арадай наадан». Праздник состоится 17 августа в Кабанском районе, в селе Оймур, на территории ТК «Алтан Сэргэ».Участие могут принять все желающие. В программе фестиваля запланированы:- конкурс «Эдир Баатар»;- турнир по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган»;- турнир по национальной борьбе «"Бүхэ барилдаан» (9-16 лет);- турнир по «Шагай наадан»;- турнир по «Шатар»;- турнир по стрельбе из национального лука «Сурхарбаан»;- турнир по «Талаан тобшо наадан»;- турнир по «Баргай наадан».Предварительные заявки от команд на участие в соревнованиях принимаются до 14 августа на электронную почту: onvs@dss-sport.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.