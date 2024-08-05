В пригороде Улан-Удэ ремонтируют подъезды к новым школам и детсадам

В Бурятии специалисты проверили ход ремонтных работ в трёх населённых пунктах Иволгинского района. Так, в Сотниково основные работы по устройству подъезда к школе и детскому саду практически завершены, подрядная организация устраивает съезды во дворы и обустройство.В Гурульбе и Поселье к детским садам уже отсыпано основание, установлены бордюры на тротуарах, установлено освещение, ведутся подготовительные работы для устройства асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в Гурульбе будет отремонтирован подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту.- Все работы подрядными организациями выполняются по графику производства работ, значительных замечаний при выездной проверке не выявлено, - подытожили в министерстве транспорта РБ.