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В пригороде Улан-Удэ ремонтируют подъезды к новым школам и детсадам

В пригороде Улан-Удэ ремонтируют подъезды к новым школам и детсадам
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы проводятся в Иволгинском районе

В Бурятии специалисты проверили ход ремонтных работ в трёх населённых пунктах Иволгинского района. Так, в Сотниково основные работы по устройству подъезда к школе и детскому саду практически завершены, подрядная организация устраивает съезды во дворы и обустройство.

В Гурульбе и Поселье к детским садам уже отсыпано основание, установлены бордюры на тротуарах, установлено освещение, ведутся подготовительные работы для устройства асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в Гурульбе будет отремонтирован подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту.

- Все работы подрядными организациями выполняются по графику производства работ, значительных замечаний при выездной проверке не выявлено, - подытожили в министерстве транспорта РБ.
дорожный ремонт Бурятия

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