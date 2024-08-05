В Бурятии минимальную тарифную ставку рабочих ЖКХ приравняли к МРОТу

2 августа в министерстве строительства Бурятии подписано дополнительное соглашение к отраслевому тарифному соглашению. Документ уравняет тарифную ставку рабочего 1 разряда к минимальному размеру оплаты труда, который утверждается на основании федерального закона. Отметим, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Бурятии составляет 28 863 руб. в месяц.- У нас в отрасли наблюдается нехватка кадров. В нашем профсоюзе около 40 предприятий, самые крупные это МУП ЖКХ «Водоканал», МУП «Спецслужба», в районах это предприятия энергоснабжения, коммунальных услуг. Мы пришли к тому, чтобы минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда, она сразу автоматически менялась с принятием закона о МРОТ, - отметила Лариса Махлянова, председатель Бурятской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.Как сообщили в министерстве строительства РБ, подписанное дополнительное отраслевое соглашение повлияет на увеличение заработной платы работников ЖКХ. Действующий правовой акт сроком до 2025 года подписан в 2022 году. Отраслевое соглашение устанавливает оплату и условия труда, социальные гарантии для работников отрасли.