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Побережье Байкала очистили перед международным молодёжным форумом

Побережье Байкала очистили перед международным молодёжным форумом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В рамках экологической акции в бухте Хужир-Нугэ провели уборку мусора

В бухте Хужир-Нугэ состоялась экологическая акция в рамках дофорумной работы международного молодёжного форума «Байкал». Она направлена на подготовку площадки проведения мероприятия к прибытию гостей. В акции были задействованы организаторы и участники форума, волонтёры, а также сотрудники туристических баз бухты Хужир-Нугэ.

– Проведение экологической акции – традиция международного молодёжного форума «Байкал». В ней принимают участие организаторы и волонтёры форума, участники трека «Экология» и сотрудники туристических баз, на которых размещаются площадки форума. С помощью акции, мы хотим показать, что такое большое мероприятие, как форум «Байкал» стремится улучшать наше побережье, строить инфраструктуру и демонстрирует всем молодым людям из России и других стран, насколько потрясающие место есть в нашей области, – рассказал исполнительный директор форума «Байкал» Владислав Сметанин.

В ходе акции участники провели на побережье уборку и вывоз органических и неорганических отходов, а также частичное благоустройство территории перед началом мероприятия. Теперь форумная зона очищена от стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора. Также для участников акции проводился конкурс, победителей определили среди тех, кто собрал больше всего неорганического или органического мусора, а также нашёл самый необычный мусорный элемент.

Напомним, что международный молодёжный форум «Байкал» пройдёт с 12 по 16 августа в заливе Мухор, на берегу Малого моря. В этом году участниками события станут 600 человек. Главная тема форума в 2024 году – «Цели устойчивого развития», которая включает в себя направления туризм, предпринимательство, молодёжные сообщества и диалог культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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