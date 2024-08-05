В Иркутской области на археологических раскопках обнаружено более 180 тысяч находок

В Иркутской области завершены археологические спасательные работы в районе возведения объездной автодороги вокруг Усолья-Сибирского. Работы проводили на объекте «Мальта - Мост 3». Его площадь составляет 40 тысяч квадратных метров. Археологи вели там раскопки в течение четырёх лет.- В связи с тем, что объект попал в зону строительства автодороги, необходимо было предусмотреть полное обеспечение сохранности памятника археологии. Единственным возможным мероприятием было проведение археологических спасательных работ. Это раскопочные работы, предусматривающие полное изъятие археологического материала с целью его дальнейшего изучения, - сказала начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.Исполнителями этих работ заказчиком были выбраны археологи Иркутского госуниверситета. За четыре года на «Мальте - Мост 3» ими было поднято 180 тысяч артефактов.- На этом объекте выявлено четыре уровня. На нижнем возраст находок предварительно определен как 28-35 тысяч лет от наших дней. Верхние уровни содержат находки 12-14 тысячелетней давности. То есть между верхним и нижним уровнями прошло не менее 14 тысяч лет. Если это измерить поколениями, то получатся невообразимые масштабы, - сказала директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина.Коллекция артефактов, найденных при строительстве объездной автодороги Усолья-Сибирского, будет поставлена на учёт в государственном музейном фонде. Хранение планируется обеспечить при Иркутском госуниверситете. Материалы будут использоваться как в научных целях, так и для предоставления музеям страны.Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, региональная служба по охране объектов культурного наследия произвела приёмку охранных знаков на последнем участке. Они установлены по границам территории археологического памятника и необходимы для ограничения в будущем строительных и любых других наземных действий в огороженной зоне.