В Бурятии прошла спартакиада работников профсоюзов госучреждений





















С 1 по 2 августа в Кабанском районе на озере Байкал прошла летняя отраслевая спартакиада Бурятской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Побороться за звание сильнейших приехали восемь команд со всей республики общей численностью 100 человек.Команда управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии завоевала третье общекомандное мест, сообщили в пресс-службе ведомства.По итогам соревнований команда вневедомственной охраны заняла 1 место в эстафете, 2 место по волейболу и по армреслингу. Спортивный праздник продолжился творческими номерами коллективов.- Наша дружная и сплочённая команда является постоянными призёрами данной спартакиады. У нас были очень сильные соперники. Каждая команда упорно и достойно сражалась за победу, - рассказала председатель первичной профсоюзной организации управления вневедомственной охраны Яна Барановская.