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В Бурятии прошла спартакиада работников профсоюзов госучреждений

В Бурятии прошла спартакиада работников профсоюзов госучреждений
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Работники вневедомственной охраны Росгвардии заняли третье место

С 1 по 2 августа в Кабанском районе на озере Байкал прошла летняя отраслевая спартакиада Бурятской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Побороться за звание сильнейших приехали восемь команд со всей республики общей численностью 100 человек.



Команда управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии завоевала третье общекомандное мест, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам соревнований команда вневедомственной охраны заняла 1 место в эстафете, 2 место по волейболу и по армреслингу. Спортивный праздник продолжился творческими номерами коллективов.

- Наша дружная и сплочённая команда является постоянными призёрами данной спартакиады. У нас были очень сильные соперники. Каждая команда упорно и достойно сражалась за победу, - рассказала председатель первичной профсоюзной организации управления вневедомственной охраны Яна Барановская.






Росгвардия спартакиада спорт профсоюзы

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