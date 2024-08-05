В Улан-Удэ виновница ДТП оплатила ущерб только после ареста автомобиля

Улан-удэнские судебные приставы помогли взыскать материальный ущерб владельцу автомобиля, разбитого в дорожно-транспортном происшествии, рассказали в УФССП России по Бурятии.Виновницей ДТП стала местная жительница, которая въехала в стоящую машину. При этом женщина не имела водительских прав и оформленного полиса ОСАГО.По решению суда женщина должна была возместить пострадавшей стороне ущерб и судебные издержки в размере 230 тысяч рублей.Исполнительный документ был направлен в службу судебных приставов. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и напомнили о сроках для добровольной уплаты долга. Однако задолженность не была уплачена. Арест банковских счетов позволил взыскать в пользу пострадавшей стороны лишь небольшой процент от суммы долга.Согласно информации, полученной из ГИБДД, в собственности у гражданки находился автомобиль Toyota Succeed. Приставы установили, где он находится, и в итоги арестовали и изъяли автомобиль.Только после этого виновница аварии возместила материальный ущерб в полном размере.