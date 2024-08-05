ФК «Бурятия» разгромил в гостях красноярский «Енисей-М»

Счет встречи 4:0

В 14-туре чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов («Третья лига») 2024 года футбольный клуб «Бурятия» 4 августа встречался в гостях с красноярским «Енисеем М». Улан-удэнцы подошли к игре на четвёртом месте, имея 22 очка после 12 игр. Второй круг, как сообщал «Байкал-Daily», они начали с победы в столице Бурятии над «Читой». Затем 2 августа в Красноярске обыграли «Рассвет». «Енисей-М» до этого матча находился на десятом месте, набрав восемь очков после 13 игр.

«Бурятия» начала игру с атак. На третьей минуте красивый гол в ворота красноярцев забил Максим Широнов.

Улан-удэнский клуб продолжил атаковать, с успехом отражая редкие атаки соперника. «Бурятия» не реализовала опасный штрафной, не очень удались два навеса в штрафную «Енисея-М». Однако на 19 минуте Максим Широнов сделал дубль, забив в пустые ворота после продольной передачи через вратарскую.

На 27 минуте после сильного удара Алексея Рябованова красноярцев спасла штанга.

На 30 минуте «Бурятия» заработала пенальти. Нападающий улан-удэнцев Алексей Рябованов не оставил вратарю хозяев ни одного шанса.

Второй тайм тоже начался с атак команды из Улан-Удэ. Но в эти минуты отлично играл вратарь «Енисея». К середине второй половины футболисты «Бурятии» стали «много позволять красноярцам» (как выразился местный комментатор трансляции). Но реализовать несколько реальных моментов «Енисей» не смог.

На 71 минуте после подачи углового мяч из вратарской в ворота «Енисея» переправил Эрдэм Галданов.

«Бурятия» при разгромном счёте 4:0 в конце матча давала «Енисею» играть. Но цифры на табло не изменились.

Отметим, что «Енисей-М» - это молодёжный состав играющего в первой лиге чемпионата России клуба «Енисей». «Енисей-2» играет в профессиональной второй лиге.

Клуб из Улан-Удэ набрал 25 очков после 13 игр и переместился на 5 августа на второе место в турнирной таблице. Первое пока у «Темпа» из Барнаула (34 очка, 13 игр). Третье занимает «Распадская» из Междуреченска (23 очка, 13 игр). «Полимер» из Барнаула идёт на четвёртом месте, набрав 22 очка, но уже после 14 игр.

16 августа «Бурятии» предстоит игра в Новосибирске с молодёжным составом одноимённого клуба. 18 августа матч в Барнауле с «Динамо-М».





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