Жителей Бурятии призвали заранее заготавливать дрова на зиму

В республиканском агентстве лесного хозяйства жителей Бурятии призвали готовиться к холодам – заготавливать дрова сейчас.- Не ждите похолодания, заготавливайте дрова уже сейчас, стоимость дровяной древесины повышается с приходом холодов. Основной причиной повышения цен специалисты лесного хозяйства называют высокий спрос из-за наступления отопительного сезона, поэтому договор купли-продажи лесных насаждений для заготовки дров можно заключить в течение всего календарного года, - рассказали в агентстве.Здесь отметили, что во время действия особого противопожарного режима при наличии документов о предоставлении древесины для собственных нужд въезд транспорта в лес не запрещается.- Но при этом жители республики должны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Заключить договор купли-продажи лесных насаждений можно в любом лесничестве Бурятии, - продолжили в агентстве лесного хозяйства.Законом Республики Бурятия определён норматив заготовки дровяной древесины для граждан, он составляет 20 кубометров, в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.- Стоит обратить внимание, что в рубку дровяной лесосеки могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные деревья, то есть зелёные насаждения, которые нужно заготавливать и просушивать заранее, до отопительного сезона, - заключили здесь.