Жителя Бурятии оштрафовали на 50 тысяч за поддельные права

В 2023 году житель Бурятии в Интернете обратился к не установленному следствием лицу за приобретением поддельного водительского удостоверения. Позже мужчина получил почтовое отправление с поддельными правами на своё имя.Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 3 ст. 327 УК РФ, то есть приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения.Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.Как сообщается на странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор вступил в законную силу.