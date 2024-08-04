Жителя Бурятии оштрафовали на 50 тысяч за поддельные права

Мужчина заказал поддельное водительское удостоверение в Интернете
В 2023 году житель Бурятии в Интернете обратился к не установленному следствием лицу за приобретением поддельного водительского удостоверения. Позже мужчина получил почтовое отправление с поддельными правами на своё имя.
Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 3 ст. 327 УК РФ, то есть приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения.
Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.
Как сообщается на странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор вступил в законную силу.
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