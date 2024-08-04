В Улан-Удэ разобрали «дома» бомжей





Сотрудники комитета по экономическому развитию и комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ убрались вдоль трамвайных путей на улице Октябрьская. В том числе они разобрали места сборищ бомжей.- В зелёных зарослях обосновались бомжи, были расчищены места, где они создали себе лежанки. Убран бытовой мусор, среди которого были и обувь, и использованные шприцы, - сообщили в администрации Железнодорожного района.Уборка проводилась в рамках акции «Чистый четверг». Теперь улица Октябрьская очищена от мусора, в том числе и опасного.