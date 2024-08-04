Восточному военному округу исполнилось 106 лет

Торжественное собрание, посвящённое 106-й годовщине со дня образования Восточного, правопреемника Краснознаменного Дальневосточного военного округа, состоялось в окружном доме офицеров в Хабаровске.Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев вручил офицерам штаба округа и воинских частей Хабаровского гарнизона государственные награды.Восточный военный округ, правопреемник Краснознаменного Дальневосточного военного округа, образован в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа (СибВО и бывший ордена Ленина Забайкальский военный округ).Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах Дальневосточного федерального округа и территорий Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.- Военнослужащие Восточного военного округа в составе группировки войск «Восток» с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Бойцы демонстрируют высочайшую боевую выучку, успешно справляются с поставленными задачами, проявляя стойкость и самоотверженность. Их героические поступки становятся примером для будущих поколений. Они продолжают традиции своих предков, доказывая, что дух русского воина жив и непобедим. Их подвиги - это не только героические страницы истории, но и мощный источник патриотизма и гордости за свою страну, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.В ближайшее время подразделения Восточного военного округа примут участие в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2024». В ходе него будут отработаны вопросы подготовки и ведения совместных действий по уничтожению условных незаконных вооружённых формирований.Датой основания Дальневосточного военного округа принято считать 31 июля 1918 года. В этот день регулярные части Рабоче-Крестьянской Красной Армии разгромили войска белогвардейцев и интервентов в районе Каульских высот, Шмаковки и Спасска.