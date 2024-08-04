04 августа

03 августа

02 августа

Популярное

Восточному военному округу исполнилось 106 лет

Восточному военному округу исполнилось 106 лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжественное мероприятие прошло в Хабаровске

Торжественное собрание, посвящённое 106-й годовщине со дня образования Восточного, правопреемника Краснознаменного Дальневосточного военного округа, состоялось в окружном доме офицеров в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев вручил офицерам штаба округа и воинских частей Хабаровского гарнизона государственные награды.

Восточный военный округ, правопреемник Краснознаменного Дальневосточного военного округа, образован в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа (СибВО и бывший ордена Ленина Забайкальский военный округ).

Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах Дальневосточного федерального округа и территорий Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

- Военнослужащие Восточного военного округа в составе группировки войск «Восток» с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Бойцы демонстрируют высочайшую боевую выучку, успешно справляются с поставленными задачами, проявляя стойкость и самоотверженность. Их героические поступки становятся примером для будущих поколений. Они продолжают традиции своих предков, доказывая, что дух русского воина жив и непобедим. Их подвиги - это не только героические страницы истории, но и мощный источник патриотизма и гордости за свою страну, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.

В ближайшее время подразделения Восточного военного округа примут участие в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2024». В ходе него будут отработаны вопросы подготовки и ведения совместных действий по уничтожению условных незаконных вооружённых формирований.

Датой основания Дальневосточного военного округа принято считать 31 июля 1918 года. В этот день регулярные части Рабоче-Крестьянской Красной Армии разгромили войска белогвардейцев и интервентов в районе Каульских высот, Шмаковки и Спасска.

военнослужащие Восточный военный округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разобрали «дома» бомжей
В Улан-Удэ разобрали «дома» бомжей
Общество, 04.08.2024
Уборка проводили в рамках экоакции
Восточному военному округу исполнилось 106 лет
Восточному военному округу исполнилось 106 лет
Общество, 04.08.2024
Торжественное мероприятие прошло в Хабаровске
В Бурятии кратковременные дожди
В Бурятии кратковременные дожди
Общество, 04.08.2024
Ожидается 30-градусная жара 
Жителей Бурятии предупреждают об угрозе селей
Жителей Бурятии предупреждают об угрозе селей
Общество, 03.08.2024
Ожидается подъём уровней воды в реках 
В Бурятии туристы с нарушением отдыхают в нацпарке
В Бурятии туристы с нарушением отдыхают в нацпарке
Общество, 03.08.2024
За второй месяц лета составлено более полутора тысяч протоколов 
В Улан-Удэ разобрали бомжатник в кустах
В Улан-Удэ разобрали бомжатник в кустах
Общество, 03.08.2024
Уборка проводили в рамках экоакции 
Космонавт Гуррагча стал почётным гостем «Алтарганы»
Космонавт Гуррагча стал почётным гостем «Алтарганы»
Общество, 03.08.2024
Некоторые зрители не сразу заметили живую легенду 
Глава Бурятии увеличил размеры выплат пострадавшим при ЧС
Глава Бурятии увеличил размеры выплат пострадавшим при ЧС
Общество, 03.08.2024
Подписано соответствующее постановление
В Улан-Удэ по ошибке «похоронили» живого мужчину
В Улан-Удэ по ошибке «похоронили» живого мужчину
Общество, 03.08.2024
Мужчина в суде доказывал, что жив
Водителей на севере Бурятии призвали к взаимоуважению
Водителей на севере Бурятии призвали к взаимоуважению
Общество, 03.08.2024
Здесь провели профилактические мероприятия
Суд оштрафовал улан-удэнца, оскорбившего полицейского
Суд оштрафовал улан-удэнца, оскорбившего полицейского
Общество, 03.08.2024
Мужчину сняли с поезда из-за употребления алкоголя 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^