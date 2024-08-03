Жителей Бурятии предупреждают об угрозе селей

Жителей Бурятии предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных, южных, центральных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков.По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 4 августа, по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, ночью по северной половине местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура ночью +11, +16, местами +5,+10, днём по южной половине +25, +30, по северной половине +16, +21 градус.В Улан-Удэ ночью без осадков, утром туман, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +12, +14, днём +26, +28 градусов.