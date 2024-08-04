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В Бурятии кратковременные дожди

В Бурятии кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается 30-градусная жара

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 августа местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с. Днём по южной половине +25, +30, по северной половине +16, +21 градус.

В Улан-Удэ утром туман, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём до 28 градусов жары.


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