В Бурятии кратковременные дожди

Ожидается 30-градусная жара
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 августа местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с. Днём по южной половине +25, +30, по северной половине +16, +21 градус.
В Улан-Удэ утром туман, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём до 28 градусов жары.
Ожидается 30-градусная жара
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