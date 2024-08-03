Автобусы в микрорайон Светлый в Улан-Удэ всё ещё не заезжают

Здесь размыло дорогу
Автобусы по маршрутам №№27, 27К заезжают в микрорайоне Первое поле. В Светлый автобусы пока не заезжают, сообщили в МУП «Городские маршруты».
Накануне из-за дождей здесь размыло дорогу.
Коммунальные службы города приступили к их восстановлению
. Работы проводятся до сих пор.
По остальным маршрутам автобусы курсируют без изменений, схема движения не менялась.
Некоторые зрители не сразу заметили живую легенду
Здесь размыло дорогу
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