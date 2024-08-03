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Космонавт Гуррагча стал почётным гостем «Алтарганы»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые зрители не сразу заметили живую легенду

В Булгане, где проходил ХV Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана», «космические» монументы встречаются на каждом шагу.

Живая легенда Монголии, Жугдэрдэмидийн Гуррагча родился 5 декабря 1947 года в улусе Рашаант сомона Гурван-Булак Булганского аймака. В марте 1981 года вместе с Владимиром Джанибековым он совершил космический полёт на корабле «Союз-39». После полёта международного экипажа все школьники и студенты СССР наизусть знали «скороговорку» с именем монгольского космонавта.

- Заметив звезду Героя Советского Союза на одном из почётных гостей, я не сразу понял, что это и есть тот самый Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Успел сделать лишь пару кадров на бегу. Уже дома нашёл «космический» тугрик, привезённый когда-то как сувенир со службы в МНР, – поделился фотограф Сергей Тарасенко.

Фоторепортаж с «Алтарганы» можно посмотреть по ссылке.
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