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Глава Бурятии увеличил размеры выплат пострадавшим при ЧС

Глава Бурятии увеличил размеры выплат пострадавшим при ЧС
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov
Подписано соответствующее постановление
 
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увеличении размера материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Решением главы республики вдвое увеличено единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате ЧС – с 500 тысяч рублей до миллиона рублей.

Повышены выплаты гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью. При тяжком вреде здоровью или вреде средней тяжести пострадавший получит 600 тысяч рублей, ранее сумма составляла 400 тысяч. При лёгком вреде – 300 тысяч рублей, ранее размер выплаты составлял 200 тысяч рублей.

Увеличен размер единовременной материальной помощь в связи с нарушением условий жизнедеятельности - с 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости - с 50 тысяч до 75 тысяч рублей.

Соответствующие изменения внесены постановление правительства РБ №290 «О положении о резервном фонде Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».
ЧС выплаты

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