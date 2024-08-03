Глава Бурятии увеличил размеры выплат пострадавшим при ЧС



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увеличении размера материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.



Решением главы республики вдвое увеличено единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате ЧС – с 500 тысяч рублей до миллиона рублей.



Повышены выплаты гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью. При тяжком вреде здоровью или вреде средней тяжести пострадавший получит 600 тысяч рублей, ранее сумма составляла 400 тысяч. При лёгком вреде – 300 тысяч рублей, ранее размер выплаты составлял 200 тысяч рублей.



Увеличен размер единовременной материальной помощь в связи с нарушением условий жизнедеятельности - с 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости - с 50 тысяч до 75 тысяч рублей.



Соответствующие изменения внесены постановление правительства РБ №290 «О положении о резервном фонде Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

