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В Бурятии туристы с нарушением отдыхают в нацпарке

В Бурятии туристы с нарушением отдыхают в нацпарке
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
За второй месяц лета составлено более полутора тысяч протоколов

В июле в Забайкальском национальном парке возросло число правонарушений, совершаемых отдыхающими.

В прошлом месяце три сотрудника оперативной группы «Сарма» провели более 20 рейдов в ночное и дневное время по территории и акватории национального парка. Составлено 120 протоколов об административных правонарушениях ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»; шесть протоколов об изъятии оружия и 1 450 метров рыболовных сетей.

Как отмечает руководитель группы, Александр Подкорытов, чаще всего приходится «наказывать» за установку палаток на береговой полосе озера Байкал, то есть за пределами специально предусмотренных для этого мест, разведение костров при полном запрете на разведение огня во время режима ЧС, нахождение с собаками без привязи.

- Оперативные группы, как правило, выполняют ряд специальных задач, связанных с поддержанием порядка и пресечением нарушений режима охраны. Кроме всего, «Сарма» в июле занималась и проведением хозяйственных работ: установкой информационных знаков, сбором и вывозом оставленного мусора, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Туристов призывают ознакомиться с правилами посещения особо охраняемых природных территорий перед поездкой. Они опубликованы на сайте нацпарка.

туризм национальный парк

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