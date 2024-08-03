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В Улан-Удэ по ошибке «похоронили» живого мужчину

В Улан-Удэ по ошибке «похоронили» живого мужчину
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина в суде доказывал, что жив

Жителю Улан-Удэ перестали выплачивать пенсию. Когда он стал выяснять почему, то узнал, что по документам он числится покойным. А чтобы восстановить выплаты, необходимо аннулировать запись акта о смерти. Тогда он обратился в суд.

Как оказалось, Улан-Удэнский городской отдел ЗАГСа составил запись акта о смерти, согласно которой мужчина умер в декабре 2023 года.

- Запись составлена в результате ошибки правоохранительных органов, а также сотрудников скорой медицинской помощи, которые ошибочно указали его данные. Итоговое решение на основе неверно представленных данных принято следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по РБ. После обращения в следственный орган, была верна установлена личность умершего, - пояснили Октябрьском районном суде.

В суд мужчина пришёл сам, предъявив документ, удостоверяющий его личность.

- Таким образом, исходя из пояснений истца, явившихся лиц, исследованных документов, суд пришёл к выводу об удовлетворении заявления и об аннулировании записи акта о смерти, - сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу.


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