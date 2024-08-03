В Улан-Удэ по ошибке «похоронили» живого мужчину

Жителю Улан-Удэ перестали выплачивать пенсию. Когда он стал выяснять почему, то узнал, что по документам он числится покойным. А чтобы восстановить выплаты, необходимо аннулировать запись акта о смерти. Тогда он обратился в суд.Как оказалось, Улан-Удэнский городской отдел ЗАГСа составил запись акта о смерти, согласно которой мужчина умер в декабре 2023 года.- Запись составлена в результате ошибки правоохранительных органов, а также сотрудников скорой медицинской помощи, которые ошибочно указали его данные. Итоговое решение на основе неверно представленных данных принято следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по РБ. После обращения в следственный орган, была верна установлена личность умершего, - пояснили Октябрьском районном суде.В суд мужчина пришёл сам, предъявив документ, удостоверяющий его личность.- Таким образом, исходя из пояснений истца, явившихся лиц, исследованных документов, суд пришёл к выводу об удовлетворении заявления и об аннулировании записи акта о смерти, - сообщили в суде.Решение не вступило в законную силу.